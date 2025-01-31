Dehşet saçan görüntülerdeki baba için yeni karar! Tahliyesi tepki çekmişti

31 Ocak 2025 19:15 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 19:20

Boşanma aşamasındaki eşini tehdit edip, 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan hakkında verilen tahliye kararına büyük tepki geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine mahkeme, Alpaslan’ın tahliyesini iptal ederek tutukluluğunun devamına karar verdi. Kamuoyunda infial oluşturan olayın yargı süreci, sanığın tutuklu olarak yargılanmasıyla devam edecek.

İzmir’de, görüntülü aradığı boşanma aşamasındaki eşine tehditler savurarak 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan hakkında verilen tahliye kararına itiraz kabul edildi. Alpaslan, yargı sürecinde tutuklu kalmaya devam edecek.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Geçtiğimiz Kasım ayında, Burdur’da yaşayan eşi Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayarak tehdit eden Şiyar Alpaslan (32), 3 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayadı. O dehşet anlarını canlı izleyen anne, durumu yetkililere bildirirken, görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepki topladı. Olayın hızla duyulması üzerine İzmir Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şiyar Alpaslan’ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuklar ise anneye teslim edildi.

KAN DONDURAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianamede şok edici ayrıntılar yer aldı. Sanığın, eşine "Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?" diye sorduğu, çocuğun boğazına bıçak dayayarak "İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?" dediği belirtildi. Ayrıca Alpaslan’ın çocuğun yüzüne zarar verdiği ve onu ölümle tehdit ettiği de iddianameye yansıdı.

6,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Şiyar Alpaslan hakkında "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MAHKEMEDEN TEPKİ ÇEKEN TAHLİYE KARARI!

Geçtiğimiz gün görülen ilk duruşmada, savcı sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme de sanığın tahliyesine karar verdi. Hakim ayrıca sanığı, “eşinle arandaki sorunların hıncını çocuklardan çıkarmaması” konusunda uyardı ve benzer bir suç işlemesi halinde tahliye edilmeyeceğini belirtti.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDİLDİ!

Mahkemenin büyük tepki çeken tahliye kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Başsavcılığın başvurusu kabul edilerek, Şiyar Alpaslan’ın tahliye edilmemesine ve yargılamanın tutuklu devam etmesine karar verildi.

Böylece, çocuğuna şiddet uygulayan baba cezaevinde kalmaya devam edecek ve dava süreci boyunca tutuklu yargılanacak.