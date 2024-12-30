Dehşete düşüren 'eşimi öldürdüm' itirafı! Ekipler harekete geçti: Gölet kenarında korkunç manzara

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 Aralık 2024 16:48 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:54

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir kişi eşini gölet kenarında öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet itirafıyla harekete geçen ekipler göl kenarında korkunç manzara ile karşılaştı.

Sakarya​'nın Kaynarca​ ilçesinde bir adam İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşini öldürdüğünü itiraf etti. Ekipler, 42 yaşındaki İ.K.'nin eşi Simge Kodalak gölet kenarında öldürdüğü itirafıyla harekete geçti. GÖLET KIYISINDA KORKUNÇ MANZARA Emniyet Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine bölgeye Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan araştırma neticesinde boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadın cesedine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirildi. Şahsın ise emniyet ekipleri tarafından olay yerine götürüldüğü öğrenildi.

Konuya ilişkin inceleme sürüyor. İlgili Haberler Mecidiyeköy'de büyük yangın! Duman gökyüzünü kapladı: İşçiler mahsur kaldı Damadının eczanesine pompalı tüfekle saldırdı! Öfkeli kayınbaba dehşet saçtı