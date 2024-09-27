Dehşete düşüren görüntüler! Bina yaşlı adamın üzerine çöktü: O anlar kamerada

27 Eylül 2024 16:39 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:40

Artvin’de yanında bulunan inşaat nedeniyle tek katlı bina yıkıldı. Bağırışları ve uyarıları duymayan 91 yaşındaki adam, bakkala girince bina üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde; yan tarafta yapılan konut inşaatının temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan tek binada çökme yaşandı.

Tehlikeyi fark eden bakkal sahibi, hemen dışarı çıkarak güvenli bir yerde beklemeye başladı. Bu esnada bağırışları ve uyarıları duymayan 91 yaşındaki Ziya Tatar isimli bir yaşlı adam bakkala girmeye çalıştı.

Çevredeki insanların uyarılarını dikkate almadığı için, 'Paşalı Tatar' lakaplı bir vatandaş hızla koşarak yaşlı adamı dışarı çıkarmaya çalıştı, ancak bakkalın bulunduğu tek katlı bina çöktü.

YAŞLI ADAM HAFİF SIYRIKLARLA KURTULDU

Paşalı Tatar saniyelerle kurtulurken, 91 yaşındaki Ziya Tatar çöken bakkalın altında kaldı. Şans eseri, yaşlı adam olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.