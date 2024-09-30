Dehşete düşüren görüntüler! Tartıştığı sürücüyü ezerek yoluna devam etti

30 Eylül 2024 17:17 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:24

İstanbul’un Başakşehir'de yaşanan yol tartışmasında kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. Otomobil sürücüsü tartışma yaşadığı motosiklet sürücüsünü ezerek yoluna devam etti. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Başakşehir​ İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi'nde iki sürücü​ yol verme kavgası yüzünden birbirine girdi. Büyüyen tartışmada kaydedilen görüntü dehşete düşürdü.

SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Motosikletli​ iki kişi otomobilin önünde durarak sürücüyle konuşmak istediği esnada otomobil sürücüsü gaza basarak motosikleti ve üzerindeki iki kişiyi ezerek yola devam etti. O ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde motosikletli iki kişinin otomobilin önünde durduğu sonrasında otomobil sürücüsünün gaza basarak motosikleti ve iki kişiyi devirip ezdikten sonra yoluna devam ettiği görüldü.