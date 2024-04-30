Dehşete düşüren olay! Ağabeyini defalarca bıçakladı

30 Nisan 2024 09:57 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:59

Afyonkarahisar'da yaşan 34 yaşındaki G.B, bir rezidansın 12. katındaki iş yerinde ağabeyi S.B. ile (46) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B, bıçakla ağabeyini defalarca bıçakladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevke edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli G.B'yi gözaltına aldı.