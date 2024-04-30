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30 Nisan 2024 09:57 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:59

Dehşete düşüren olay! Ağabeyini defalarca bıçakladı

Afyonkarahisar'da bir kişi, çıkan kavgada ağabeyini defalarca bıçakladı. Cinayetin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
Dehşete düşüren olay! Ağabeyini defalarca bıçakladı

Afyonkarahisar'da yaşan 34 yaşındaki G.B, bir rezidansın 12. katındaki iş yerinde ağabeyi S.B. ile (46) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B, bıçakla ağabeyini defalarca bıçakladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. 

GÖZALTINA ALINDI

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli G.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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