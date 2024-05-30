Dehşete düşüren olay! Dayısından para istedi, vermeyince öldürdü

30 May 2024 13:47 - Güncelleme : 30 May 2024 14:18

Gaziantep'te dün gece geç saatlerde meydana gelen olayda; Özkan T. isimli bir şahıs, dayısı Faruk Yıldız'dan (45) borç para istedi. Parası olmadığı ve borç para vermeyeceğini söyleyen Yıldız, yeğeninin büyük öfkesiyle karşılaştı.



Özkan T., olumsuz cevap verdiği dayısını kurşun yağmuruna tuttu. Olay sonrası ağır yaralanan Faruk Yıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yıldız, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON ANLARI KAMERADA

Son anları cep telefonu kamerasına yansıdı, 'ambulans geç geldi' iddiası dikkat çekti. Öte yandan yeğeni tarafından vurulduktan sonra ağır yaralanan Faruk Yıldız'ın son anları ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

'AMBULANS GEÇ GELDİ' İDDİASI

Görüntülerde, talihsiz adam yerde can çekişirken olay yerindeki vatandaşların '25 dakikadır ambulans gelmedi' yönündeki söylem ve iddiaları ise dikkat çekti.

KAÇAN KATİL ZANLISI ARANIYOR

Dayısı Faruk Yıldız'ı öldürerek olay yerinden kaçan katil zanlısı yeğen Özkan T.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.