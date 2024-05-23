Dehşete düşüren olay! Tartıştığı babasını acımadan öldürdü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 May 2024 09:35 - Güncelleme : 23 May 2024 09:39
Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlı M.T.A'yı gözaltına aldı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde iş merkezinde bulunan ofiste 55 yaşındaki baba Fahrettin A. ile 25 yaşındaki oğlu M.T.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 ve polis ekipleri babanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis M.T.A.’yı gözaltına alırken babanın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı