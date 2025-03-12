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 | Merve Yaz

Dehşete düşüren sağlık skandalı! Önce hamilesiniz deyip, sonra sahte kürtaj yapıyormuş

Şırnak'ın Silopi'de akıllara durgunluk veren bir sağlık skandalı ortaya çıktı. 'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında hastalardan para alıp, sahte işlemler yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 58 yaşındaki Kadın Doğum Uzmanı İ.B. tutuklandı.

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Dehşete düşüren sağlık skandalı! Önce hamilesiniz deyip, sonra sahte kürtaj yapıyormuş
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 17:33

Silopi'te Kadın Doğum Uzmanı İ.B.'nin, çok sayıda kadından para alarak 'hamile tedavisi' adı altında sahte işlemler uyguladığı, bir süre sonra bu hastalara 'bebek anne karnında öldü' diyerek sahte kürtaj işlemleri yaptığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

12 MAĞDURUN İFADESİ ALINDI

Harekete geçen Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 mağdurun ifadesini aldı. Ayrıca DNA eşleştirmesi ile şüphelilerin hastalara verdiği fetüslerin mağdurlara ait olmadığı tespit edildi.

KADINLARA İLAÇ DA VERMİŞ

İ.B.'nin ayrıca kadınlara çeşitli ilaçlar verdiği, bu ilaçların hamilelik testini etkilediği bilirkişi raporunda yer aldı. Soruşturma kapsamında Şırnak, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Doktor İ.B. ile 3 klinik çalışanı, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası İ.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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