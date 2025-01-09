Dehşetin böylesi! Adres sorduğu kişiyi bilemeyince vurdu: 'Ne demek bilmiyorsun'

09 Ocak 2025 02:15 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 02:21

Bursa'da bir kişi kafenin önünde bekleyen kişiye adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyen şahsı, "Ne demek adresi bilmiyorsun?" diyerek tabancayla bacaklarından vuran saldırgan kayıplara karıştı.

Bursa​'nın Nilüfer​ ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İhsaniye Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kafenin kapısında bekleyen E.Ö.'ye adres sordu. Saldırgan​, adresi bilmediğini söyleyen E.Ö.'ye, "Ne demek adresi bilmiyorsun?" diyerek ateş açtı.

Bacaklarından vurulan E.Ö., kanlar içinde yerde yığılırken çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan E.Ö., kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.