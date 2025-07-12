DEM Parti, Cumhur İttifakı'na mı dahil oluyor? Barış Yarkadaş'dan dikkat çeken değerlendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin MHP ve Dem ile birlikte yürüyeceği açıklamasıyla siyasette yeni yorumlara neden oldu. Gazeteci Barış Yarkadaş bu çıkışı "geçici ittifak" olarak yorumlayarak CHP konusunda da uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' sürecinde AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin birlikte yürüyeceğiyle ilgili sözleri "Cumhur İttifakı’na DEM Parti de dahil mi oluyor?" sorusunu doğurdu.

Konuşmasında Erdoğan, "Yeni bir sayfa açıyoruz. Şimdi AK Parti, MHP, DEM birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"MUTLAKA CHP DE DAHİL EDİLMELİ"

TGRT Haber'de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş bu sürecin "geçici ittifak"olarak değerlendirilebileceğini ve doğal bulduğunu söyledi.

Yarkadaş bu süreçte CHP'nın de mutlaka dahil edilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları ifade etti: “Siyasette buna "geçici ittifak" denir ve gayet doğaldır. Terörden arındırma çalışmalarına toplumun en geniş kesimlerinin de dahil edilmesi gerekiyor. İYİ Parti’nin kaygıları giderilmeli. Özellikle CHP’nin mutlaka bu sürece dahil edilmesi lazım. Özgür Özel zaten sürece destek veriyor. Sayın Erdoğan’ın da bunu dikkate alması gerekiyor”