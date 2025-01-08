Son Dakika | DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüşecek! Tarih belli oldu
Son dakika haberi: DEM Parti İmralı Heyeti, cumartesi günü önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevinde, Pazar günü ise önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kandıra Cezaevinde ziyaret edecek. Görüşmenin ardından heyetin bir kez daha İmralı'ya gideceği tahmin ediliyor.
Son dakika haberine göre DEM Parti, İmralı Heyetinin 11 Ocak Cumartesi günü önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevinde, 12 Ocak Pazar günü ise önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kandıra Cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı.
Açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti, 11 Ocak Cumartesi günü önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi'nde, 12 Ocak Pazar günü ise önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kandıra Cezaevi'nde ziyaret edecektir. Görüşme saatleri netleştikten sonra ayrıca paylaşılacaktır" denildi.
HEYET BİR KEZ DAHA ÖCALAN İLE GÖRÜŞECEK
DEM Parti heyeti bu görüşmelerin ardından kapsamlı bir açıklama yapacak. Heyetin bir kez daha İmralı Adası’na gidip, süreci ana eksenleriyle Abdullah Öcalan’a da aktarması bekleniyor.
HEYET SİYASİ PARTİLERİ SIRAYLA ZİYERET ETTİ
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim’de yaptığı çağrının ardından Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı'ya giderek terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.
DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesinin ardından heyet bu kez de MHP, AKP, CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'yle görüştü.