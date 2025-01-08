Son Dakika | DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüşecek! Tarih belli oldu

HEYET BİR KEZ DAHA ÖCALAN İLE GÖRÜŞECEK

DEM Parti heyeti bu görüşmelerin ardından kapsamlı bir açıklama yapacak. Heyetin bir kez daha İmralı Adası’na gidip, süreci ana eksenleriyle Abdullah Öcalan’a da aktarması bekleniyor.

HEYET SİYASİ PARTİLERİ SIRAYLA ZİYERET ETTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim’de yaptığı çağrının ardından Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı'ya giderek terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesinin ardından heyet bu kez de MHP, AKP, CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'yle görüştü.