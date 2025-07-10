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 | Selahattin Demirel

DEM Parti Heyeti Diyarbakır'dan Kuzey Irak'a 4 otobüsle geçti

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağı programı takip etmek için Diyarbakır'dan yola çıkan DEM Parti Heyeti, 4 otobüsle Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a geçiş yaptı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 23:37
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 23:55

11 Temmuz Cuma günü Terörsüz Türkiye kapsamında terör örgütü aşamasına geçecek. Azami 3-4 ay sürmesi beklenen aşamada Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı () da etkili olacak.

TSK VE MİT'TEN DOĞRULAMA MEKANİZMASI KURULACAK

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, süreçle ilgili yaptığı aşamada "doğrulama mekanizması" kavramını kullanarak "Oraya çağrılmış kişiler kayıt alacaktır ama esas olan bizim Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın unsurlarından oluşan doğrulama mekanizmamızdır." şeklinde konuştu.

DEM Parti Heyeti Diyarbakır'dan Kuzey Irak'a 4 otobüsle geçti

DİYARBAKIR'DAN 4 OTOBÜSLE SÜLEYMANİYE'YE

'dan silah bırakma aşaması için davet edilen Heyeti'nden eski ve yeni milletvekilleri, bir grup gazeteciyle birlikte Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kentine hareket etti.

Diyarbakır'dan 4 otobüsle yola çıkan grup akşam saatlerinde Şırnak'ın Cizre ilçesine ulaştı. Burada DEM Partililer tarafından karşılanan heyet, Silopi'deki molanın ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a geçerek Süleymaniye'ye geçti.

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ETİKETLER
#diyarbakır
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#Türksilahlı Kuvvetleri
#Gündem
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