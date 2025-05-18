DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor: Fesih kararı sonrası ilk görüşme

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK'nın fesih kararı sonrası terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilk kez görüşecek. Heyet görüşme için İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK'nin fesih kararından sonra ilk defa İmralı'ya gidiyor. Heyette Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşecek.

PKK FESİH KARARINI DUYURMUŞTU

Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının ardından 12. Kongresi'ni 5-7 Mayıs tarihleri arasında topladı. Yapılan kongrenin ardından PKK, resmen kendisini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldıklarını açıkladı.