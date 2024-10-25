DEM Parti merkez binasına saldırı düzenlendi

25 Ekim 2024 05:00 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 05:05

DEM Parti'nin Balgat'taki merkez binasına gece yarısı saldırı düzenlendi. Binanın tabelası ve cam kapıları hasar gördü. Şüpheli şahsa dair ilk bilgiler geldi.

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DEM Parti​'ye saldırı​ düzenlendi. Balgat'taki genel merkezinde gece saatlerinde saldırı sonrası kısa süreli panik oluştu. Saldıran şüpheli şahıs tespit edildi.

İlk bilgilere göre partinin binasına H.C.Ö. isimli bir kişi saldırdı. Saldırı sonucu tabela hasar görürken binanın cam kapıları ise kırıldı. Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen şahıs ise Ankara​ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Yaşanan olay sonrası soruşturma devam ediyor.

