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DEM Parti merkez binasına saldırı düzenlendi

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Ekim 2024 05:00 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 05:05

DEM Parti'nin Balgat'taki merkez binasına gece yarısı saldırı düzenlendi. Binanın tabelası ve cam kapıları hasar gördü. Şüpheli şahsa dair ilk bilgiler geldi.

DEM Parti​'ye saldırı​ düzenlendi. Balgat'taki genel merkezinde gece saatlerinde saldırı sonrası kısa süreli panik oluştu. Saldıran şüpheli şahıs tespit edildi.

İlk bilgilere göre partinin binasına H.C.Ö. isimli bir kişi saldırdı. Saldırı sonucu tabela hasar görürken binanın cam kapıları ise kırıldı. Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen şahıs ise Ankara​ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. 

DEM Parti merkez binasına saldırı düzenlendi - 1. Resim

Yaşanan olay sonrası soruşturma devam ediyor.
DEM Parti merkez binasına saldırı düzenlendi - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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