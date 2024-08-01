DEM Parti'den provokatif eylem! İstanbul'daki yaya geçitlerine Kürtçe yazılar yazdılar

01 Ağustos 2024 17:36 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:43

Son günlerde Mardin, Diyarbakır, Batman ve Van gibi birçok ilde provokatif eylemler gerçekleştiriliyor.

Kentlerin en işlek olan caddelerine Kürtçe trafik kuralları yazılması büyük tepki toplamıştı.

Ekipler harekete geçmiş, yazılar silinip üstüne Türkçesi yazılmıştı.

Ortalığı karıştırmak için her fırsatı değerlendiren DEM Parti, provokatif eylemlerini İstanbul'a taşıdı.

PEŞİ PEYA YAZDILAR

DEM Parti İstanbul vekili Celal Fırat, İstanbul'daki caddelere spreylerle 'Pêşî Peya' (önce yaya) yazıldı.

O anların videosu DEM Parti'nin sosyal medya hesabından "Amed’den İstanbul’a Irkçılık ve faşizim kaybedecek, halklar kazanacak" sözleriyle paylaşıldı.

Görüntülere kullanıcılardan tepki yorumları yağdı.

Kullanıcılar emniyeti ve İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

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