DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması! O iddialar yalanlandı

DEM Parti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini belirtti. Açıklamanın devamında ise Önder'in İmralı heyetinde yer almayacağı ve yerine başka bir ismin geleceği yönündeki iddialara da cevap verildi.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında partisinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Önder'in İmralı heyetinde yer almayacağı ve yerine başka bir ismin geleceği yönündeki iddiaları da yalanladı.

"UMUTLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR"

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin "Hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

O İDDİALAR YALANLANDI

Açıklamada, Önder'in İmralı heyetinde olmayacağı yerine başka bir ismin geleceği iddialarına yanıt verilerek şunları kaydedildi:

"Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır.