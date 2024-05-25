DEM Partili belediyede işçi kıyımı: 29 kişi daha çıkarıldı

25 May 2024 09:20 - Güncelleme : 25 May 2024 09:21

DEM Partili Cizre Belediyesi Başkanları Güler Yerbasan ve Abdurrahim Durmuş, göreve geldikten sonra işçi kıyımına başladılar. Geçtiğimiz ay 5, geçtiğimiz hafta ise 29 işçinin işine son verilen belediyede; dünde mesai bitimi ile birlikte 29 işçinin daha işine son verildi.

MESAİNİN BİTMESİNİ BEKLEDİLER

Mesainin bitmesi ile birlikte HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasına üye 29 işçi telefon ile aranarak işlerine son verildiği bilgisi verildi.

İŞÇİLER KARARI PROTESTO ETTİ

Hizmet-İş Sendikası İl Temsilcisi Nevzat Uysal, Cizre Belediyesi'nde sendikalarına bağlı işçilerin görevlerine son verilmeye devam ettiğini ve bu sayının her geçen gün artmasından endişe ettiğini ifade etti.

işlerine son verilen işçiler, belediye önünde toplanarak alınan işten çıkarılma kararını protesto etti.