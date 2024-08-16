DEM Parti'li belediyeye alınan lüks telefonların haberini yapmıştı! Bitlis'te gazeteciye saldırı

16 Ağustos 2024 20:32 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 20:36

Tatvan basın dünyası, dün Tatvan Belediyesi'nde yaşanan sözlü ve fiziksel saldırı olaylarıyla sarsıldı. Belediye çalışmalarını aktarmak amacıyla düzenlenen basın toplantısına katılan gazeteciler ile Belediye Başkanı Mümin Erol arasında Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'ün belediyeye aldırdığı lüks telefonlarla ilgili haberler yüzünden gerilim yaşandı.

Toplantıya geç gelen Aygül'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan Erol, tartışmayı daha da tırmandırarak, önceki belediye başkanının korumalığını yaptığı dönemde gazeteci Aygül'e sokakta saldırdığı için tutuklanıp görevden alınan Y.B.'yi görevine geri getirmeyi ve ona üst düzey bir pozisyon vermeyi planladığını dile getirdi. Bu açıklamalar karşısında gazeteciler tepki göstererek toplantıyı terk etti.

FİZİKİ SALDIRIDA BULUNDU

Tartışmanın giderek alevlenirken toplantı salonunda bulunan gazeteciler belediye binasından çıkarılmak istendi. Aygül, bu kez de Belediye Başkanı Mümin Erol'un akrabası olan makam şoförünün fiziki saldırı girişimine maruz kaldı.

Yaşanan olay sonrası Bitlis Gazeteciler Cemiyeti ve Bitlis Basın Cemiyeti konuyla ilişkin ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'e yönelik hakaret içeren söylemler ve fiziki saldırı girişimine ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Başka konular üzerine basın toplantısı organize edilmiş olunmasına rağmen toplantı Belediye Başkanı Mümin Erol tarafından Sinan Aygül ve belediye ile ilgili yazmış olduğu haberlere yönelik tepki ve hakarete varan sözlerin kullanıldığı nahoş bir ortama dönüşmüştür.

"ASILSIZ İDDİALAR DİLE GETİRİLMİŞTİR"

Belediye Başkanı Erol, meslektaşımız ve aynı zamanda Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'e dönük, tepkisiyle sınırlı kalmayıp, hakaret içeren söylemler ve asılsız iddialar dile getirilmiştir. Bununla da sınırlı kalmayıp, bir biri ardına talihsiz söylemlerde bulunmuştur. Toplantıda, Sinan Aygül için ‘alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir, haddini bilecek, ona dersini vereceğiz, psikopat, hasta, karaktersiz insan' gibi sözler sarf edip, açık bir şekilde Sinan Aygül'ün belediye binasına alınmaması yönünde talimat verdiğini belirten Başkan Erol, daha öncesinde Aygül'e yönelik saldırıda bulunduğu için tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan saldırgan belediye eski personeli Y.B.'nin gerçekleştirdiği saldırı için ise ‘eline sağlık, kendisini göreve iade edip, belediyede en yüksek konuma getireceğim' gibi sözler sarf etmiştir" dedi.

"TELEFONLAR ŞAHSA ALINMADI"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erol iddiaları yalanlarken şunları söyledi:

"Kendisine gazeteci süsü vererek iftiralar atıp daha sonra da ‘beni dövdüler' diye yeni bir iftira atıp mağduriyet oluşturmaya çalışan ve sonra da planladığı gibi prim kasmaya, hakkımızda itibar suikastı yapmaya çalışan Sinan Aygül'ün ‘beni dövdüler' dediği ana ilişkin kamera kayıtları. Takdir milletimizindir. Alçakça iftiralarla dolu telefon haberinde alınan telefon, belediyeye alınmış telefonlar olup şahsa alınmış bir mal değildir. Aylardır belediyemize basın danışmanı olarak atanmaya çalışan ancak göreve başlatmadığımız için ve diğer taleplerinin tamamını reddettiğimiz için hakkımızda iftirada bulunan şahsın attığı çamurların üstümüze yapışmayacağını, halkımızın bize güvendiğini bilmekteyiz. Halkımızı yanıltmayacağımızı ve halkımızın sonuna kadar hizmetinde olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz"