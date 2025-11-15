Menü Kapat
13°
DEM Parti Eski Iğdır İl Başkanına 13 şehit için 13 kez ağırlaştırılmış müebbet!

DEM Partili eski Iğdır İl Başkanına, 13 şehit için 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İşte detaylar...

DEM Parti Eski Iğdır İl Başkanına 13 şehit için 13 kez ağırlaştırılmış müebbet!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 22:34

Eski İl Başkanı Mehmet Selçuk'a 13 kez ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

Iğdır'da 2015 yılında gerçekleştirilen ve 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili patlamanın üzerinden 9 yıl geçtikten sonra bir ihbar sonucu Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLU YARGILANDI

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEM Partili Mehmet Selçuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cezaevinde tutuklu bulunan Selçuk'un yargılandığı davada karar çıktı. Olayla bağlantılı olarak tutuklu yargılanan eski DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk'a Iğdır 1. Ağır Mahkemesi tarafından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

ETİKETLER
#ceza
#ığdır
#suç
#dem parti
#Bomba Saldırısı
#Şehidi
#Mehmet Selçuk
#Gündem
