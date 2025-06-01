DEM Partili milletvekili Mahmut Dindar kaza geçirdi

Vanspor FK-Batman Petrolspor TFF 2. Lig play-off final maçı için Kayseri'ye giden DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Dindar, hastanede tedavi altına alındı. Dindar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Final maçını izlemek için Kayseri'ye hareket eden DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar'ın bulunduğu otomobil, Kayseri- Kırşehir karayolu Topaklı mevkiinde kaza yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dindar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Dindar'ı hastanede ziyaret ziyaret eden DEM Parti Van İl Başkanı Veysi Dilekçi, "Milletvekilimiz Ankara'dan maçı izlemek için yola çıkmıştı. Kayseri'ye 70 kilometre mesafede yağışın yoğun olmasından dolayı aracın kayması sonucunda orta refüje çarpıyor. Şu anda hayati tehlike söz konusu değil, bilinci açık. İnşallah farklı bir şey çıkmaz, bir an önce taburcu olur" dedi.