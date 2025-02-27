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 | Özge Sönmez

DEM Parti'nin İmralı görüşmesi sona erdi! Birçok ilde hazırlıklar başladı: Dev ekranlar kuruluyor

DEM Parti heyetinin 3'üncü İmralı ziyareti sona erdi. Heyetin 17.00'da açıklama yapması beklenirken Diyarbakır ve Van'da tarihi çağrının takip edilmesi için dev ekranlar kuruldu.

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DEM Parti'nin İmralı görüşmesi sona erdi! Birçok ilde hazırlıklar başladı: Dev ekranlar kuruluyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 15:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas bir an evvel yapılmalı" çağırısının ardından başlayan süreçte bugün DEM Parti heyeti 3. kez İmralı'ya gitti. 'Terörsüz Türkiye' sloganıyla başlatılan süreçte, İmralı'ya giden heyette Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekli Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve Avukat Faik Özgür Erol İmralı ile görüşmelerini tamamladı.

SES SİSTEMLERİ VE DEV EKRANLAR YERLEŞTİRİLDİ

DEM Parti heyetinin 17.00'da açıklama yapması beklenirken Diyarbakır ve Van'da hazırlıklar başladı. Yapılacak açıklamayı takip etmek amacıyla kent merkezlerine ses sistemleri ve dev ekranlar yerleştirildi.

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