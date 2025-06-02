DEM Parti'nin TBMM Başkan Vekili belli oldu

DEM Parti'de Sırrı Süreyya Önder’in vefatı dolayısıyla boşalan TBMM Başkan Vekilliği görevine getirilen isim belli oldu. Partinin bugün yapılan toplantısında Pervin Buldan seçildi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğü sırada 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Vefat eden Önder’in TBMM Başkanvekilliği görevi için bugün DEM Parti’de 5 saate yakın süren bir toplantı yapıldı. DEM Parti milletvekillerinin katılımıyla yapılan toplantıda Önder'in görevini üstlenecek kişi belirlendi.

Toplantıda Pervin Buldan ismi üzerinde uzlaşıldı. Daha önce de TBMM Başkanvekilliği görevinde bulunan Buldan, aynı zamanda İmralı üyesi olarak çalışmalarını sürdürecek.