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DEM ve YRP'li ismin kavgasında kan aktı! Komandolar bölgede, yaralılar var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Eylül 2024 16:01 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:06
DEM ve YRP&#039;li ismin kavgasında kan aktı! Komandolar bölgede, yaralılar var

Bitlis'te Ovakışla Belde Belediye Başkanı DEM Parti’li Baran Turan ile YRP'den Belediye Başkan Adayı olan Serhat Meriç arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Başkalarının da dahil olduğu ve kurşunların havada uçuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı.

Bitlis'in Ahlat​ ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; mera arazisinin kullanımı nedeniyle mevcut DEM Parti Belediye Başkanı Baran Turan ve akrabaları ile 2024 yerel seçimlerinde YRP'den Belediye Başkan Adayı Serhat Meriç ve akrabaları arasında kavga​ çıktı.

Silahların da konuştuğu kavgada Tuncay Turan karın bölgesinden, Nevzat ve Halis Turan ise sopa darbeleriyle başlarından yaralanarak Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karşı taraftan Erkan ve Cemal Meriç kesici aletle bacaklarından, Bayram Meriç ise taş ile yüzüne isabet eden taş nedeniyle yaralandı. Yaralılar, Ahlat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

KOMANDO TİMLERİ BÖLGEDE

Silahların konuştuğu ve 6 kişinin yaralandığı kavganın ardından ekipler harekete geçti. Kavganın gerçekleştiği Ovakışla beldesinde 3 komando timi ve 2 asayiş timiyle güvenlik önlemleri alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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