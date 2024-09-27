DEM ve YRP'li ismin kavgasında kan aktı! Komandolar bölgede, yaralılar var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

27 Eylül 2024 16:01 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:06

Bitlis'te Ovakışla Belde Belediye Başkanı DEM Parti’li Baran Turan ile YRP'den Belediye Başkan Adayı olan Serhat Meriç arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Başkalarının da dahil olduğu ve kurşunların havada uçuştuğu kavgada 6 kişi yaralandı.