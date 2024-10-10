DEM'li başkandan gazeteciye tehdit: 'Tekme tokat dövmeseydim namerttim'

10 Ekim 2024 13:44 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:54

Bitlis'te gazeteci Sinan Aygül, yapmış olduğu haber nedeniyle DEM Partili Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol'un kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Aygül için "Beş kuruş etmez bir adamdır" diyen Erol'un korumasının "fiziki saldırı" girişimi olduğu da iddia edildi.

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Basın ve ifade özgürlüğüne neşter vurulmaya devam ediliyor. Son vaka Bitlis​'te yaşandı. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, DEM Partili Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol tarafından Tatvan Belediyesi ile ilgili yaptığı haber gerekçesiyle tehdit edildiğini ve iftiraya uğradığını açıkladı.

"ULTRA LÜKS TELEFON"

Geçtiğimiz ağustos ayında yapmış olduğu haberin içeriğini Aygül, "Tatvan Belediyesi'nde belediye başkanı ve yardımcılarına belediye bütçesinden 3 tane ultra lüks telefon alınmış. 3 tane iPhone 15 Pro Max, yani piyasadaki en pahalı 3 tane telefon" ifadeleriyle açıkladı.

Aygül, yaptığı haberin ardından DEM Partili Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol ve Belkiza Beştaş Özdemir'in basın toplantısı düzenlediğini söyledi.

KORUMASI SALDIRDI

Aygül'ün iddiasına göre, toplantı günü başkan Mümin Erol'un korumasının "fiziki saldırı" girişimi oldu.

Basın toplantısında Erol, Aygül hakkında, "Bunu yapmasındaki gerekçe işte alçaklığıdır. Basın danışmanı olmak istedi yapmadık. Bunu yapmak istemesinin gerekçesi fonlanmak istiyor. Beslenmek istiyor. Nemalanmak istiyor. Kaostan beslenmek istiyor, besleniyor. Bu kadar net değil mi" ifadelerini kullandı.

Erol ayrıca, "5 aylık icraatının sonucunda hiçbir şeyi yok 3 tane telefon almış diye belden aşağı mı vurulacak" dedi.

'TEKME TOKAT DÖVMESEYDİM NAMERTTİM'

Erol, "Bizim bu halka sözümüz var. Hiçbir gazeteciyi dövmeyeceğiz diye. Sinan'ın gazeteci sıfatının dışında da dövmeyeceğim. Bu sözünden dolayı eğer o sözü vermemiş olsaydı Sinan'ın bugün tekme tokat dövmeseydim namerttim. Bunu bu kadar net söylüyorum. Kendim bizzat dövecektim" açıklaması yaptı.

Aygül için "Beş kuruş etmez bir adamdır" diyen Erol, Aygül'ün geçen sene saldırıya uğramasına ilişkin, "Basına söylüyorum bu demecimi yazabilirsiniz. Yücel Baysalı'nın eline sağlık böyle bir alçağı geç tanıdığımız için kendimizden özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aygül, Erol'un, geçen yıl uğradığı saldırıyı hatırlatarak "Yarım bıraktıkları işi biz tamamlayacağız" dediğini ifade etti.