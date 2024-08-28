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DEM'li Zeynep Oduncu, PKK'lı teröristin taziyesine katıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 14:40 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 14:40
DEM&#039;li Zeynep Oduncu, PKK&#039;lı teröristin taziyesine katıldı

MİT, nokta operasyonla Gülistan Tekik isimli PKK'lı teröristi öldürmüştü. DEM Parti'nin Batman Milletvekili Zeynep Oduncu da öldürülen teröristin taziyesine katıldığı ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı, yurt içinde ve yurt dışında eli kanlı terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indirmeyi sürdürüyor.

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen ve örgütün sözde komutanlarından olan "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz öldürülmüştü. DEM Partili Batman Milletvekili Zeynep Oduncu da teröristin cenazesini taşırken görüntülenmişti.

DEM'li Zeynep Oduncu, PKK'lı teröristin taziyesine katıldı - 1. Resim

DEM Partili Zeynep Oduncu bu sefer de; MİT'in nokta operasyonla öldürdüğü PKK'lı teröristi Gülistan Tekik'in taziye çadırında görüntülendi.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI 

Terörist Gülistan Tekik için Batman'da kurulan taziye çadırını ziyaret eden Oduncu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

DEM'li Zeynep Oduncu, PKK'lı teröristin taziyesine katıldı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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