Deniz Baykal'a kaset kumpasında gözaltı! FETÖ'cü eski emniyet amiri gizli bölmede yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanmasında parmağı olan FETÖ'nün kaset kumpasçısı eski emniyet amirinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan operasyonda, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı siyasetçilerin yasa dışı şekilde kaydedilen görüntülerinin internette yayılmasıyla ilgili soruşturmada aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri Ankara'daki evinde gizli bölmede yakalandı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve Milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçundan aranan, FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve FETÖ’ye Üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilen,

2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve Emniyet Amiri iken 2016 yılında ihraç edilen; Ü.Y. isimli şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.