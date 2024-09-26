Deniz Eliş, Bosna Hersek'te kaçırılmıştı, korkunç ses kaydı geldi: Amca bir parmağı kestiler!

26 Eylül 2024 11:46 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:54

İtalya'ya iltica etmek amacıyla ilk durak olarak gittiği Bosna-Hersek’te Afgan olduğu iddia edilen bir grup tarafından kaçırılan Deniz Eliş'in ses kayıtları ailesine gönderildi. Kayıtta ağlamaklı şekilde ailesine seslenen genç adamın, "Amca bir parmağımı kestiler. Ne olur para gönderin" dediği duyuluyor.

İtalya'ya iltica etmek amacıyla Gaziantep’ten Bosna-Hersek’e için giden Deniz Eliş isimli Türk genci, kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırılmıştı. Afgan olduğu iddia edilen bir grup tarafından alıkonulduğu belirtilen Eliş için, ailesinden önce bin euro talep eden çete, bu paranın gönderilmesinin ardından 10 bin euro daha fidye​ talep etmişti.

"1 SAAT SONRA KULAĞIMI KESECEKLER"

Deniz Eliş'in akıbeti 6 gündür belirsizliğini korurken çetenin aileye Deniz Eliş'e ait olduğu iddia edilen birkaç ses kaydı gönderdiği iddia edildi. Kayıtlarda ağlamaklı bir tonda konuşarak ailesine seslenen Eliş'in, "Beni dövüyorlar. Bu adamlara para gönderin lütfen. Allah rızası için lütfen çabuk olun.... Bir saat zaman verdiler. Bir saat sonra kulağımı kesecekler. Kurban olayım parasını gönderin.... Amca elbiselerimi çıkarttılar, çırılçıplağım. Parmağımı da kestiler. Bir tane parmağımı kestiler amca. Çabuk olun" dediği duyuluyor.

"DOKUNMAYIN" DEDİĞİ SAİT TÜRKİYE'DE Mİ?

Başka bir ses kaydında ise babasına seslenen Deniz Eliş'in "Sait" isimli bir şahsın ismini vererek, "Sait'e dokunmayın baba. Ona dokunursanız beni öldürecekler" dediği bildirildi. Sait isimli bu şahsın da Zeytinburnu'nda kuyumculuk yapan Irak uyruklu bir şahıs olduğu iddia edildi.

Bu arada ailenin 1000 euroyu gönderdiği hesabın bir Türk bankasına ait olduğu, hesabın sahibinin ise Hedayetullah Quazızada isimli bir yabancıya ait olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Deniz Eliş'in ailesinin yetkili kurumlara yaptığı başvuruların ardından olayla ilgili devreye giren Türkiye'nin Bosna Hersek​ Büyükelçiliğinin, yerel polisle irtibata geçerek birlikte çalışma başlattıkları öğrenildi.