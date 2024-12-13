Deniz Kaplumbağaları için büyük adım! Bilim Komisyonu İstanbul'da bir araya geldi

13 Aralık 2024 13:23 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 13:26

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı ve Bilim Komisyonu Toplantısı, İstanbul Akvaryum’da gerçekleştirildi. İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, "Yaralı bir deniz kaplumbağası ihbarı aldığımızda, Bakanlığımızı bilgilendirerek uzman ekibimizle tedavi sürecine başlıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma​ ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı ve Bilim Komisyonu Toplantısı, İstanbul Akvaryum'da gerçekleştirildi.



Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından protokol konuşmalarıyla başladı. Programda, deniz kaplumbağalarının korunması, üreme süreçleri ve rehabilitasyon çalışmaları gibi önemli konular masaya yatırıldı. Akademisyenler, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri, bu değerli türlerin geleceğini korumak adına çözüm önerileri geliştirilmesine odaklandılar.

DENİZ KAPLUMBAĞALARI ÇALIŞTAYI'NIN ÖNEMİ

İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, deniz kaplumbağalarının korunması için çevre kirliliği​ ve plastik atıkların büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Ayrıca, iklim değişikliğinin bazı deniz kaplumbağası türlerini tehlikeye soktuğunu belirterek, bu çalıştayın bu alandaki önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Çapanoğlu, herhangi bir vatandaşın yaralı bir deniz kaplumbağasını bildirerek, rehabilitasyon merkezinden yardım alabileceğini de ekledi. Tedavi süreci tamamlanan kaplumbağaların tekrar doğaya salındığına dikkat çekti.

KÜRESEL ISINMANIN DENİZ KAPLUMBAĞALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu, "Bu toplantıda bakanlık, İstanbul Akvaryum, diğer üniversiteler ve STK’lar ile birlikte deniz kaplumbağaları üzerinde yapılan bilimsel çalışmaları paylaşıyoruz. Bilim komisyonu da bu çalışmalarda yeni uygulamalara yönelik kararlar alacak. Amacımız deniz kaplumbağaları ile ilgili yapılan son gelişmeleri paylaşmak. Yapılan çalışmalar neticesinde nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sunumlarda, deniz kaplumbağalarının üreme alanlarındaki yuvalama sayılarının arttığı ve bunun iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğu belirtildi. Çalıştay sayesinde, küresel ısınmanın deniz kaplumbağaları üzerindeki etkilerinin daha ayrıntılı bir şekilde ele alındığı ifade edildi.