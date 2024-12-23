Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

23 Aralık 2024 11:59 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 12:00

Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kar, sağanak, fırtına ve çığ... Meteoroloji sarı alarm verdi: Hepsi birden vuracak!

Kar, sağanak, fırtına ve çığ... Meteoroloji sarı alarm verdi: Hepsi birden vuracak!

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada hattı Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den saat 19.00 seferleri yapılamayacak.

Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatları tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler saatsiz olarak devam edecek.