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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Aralık 2024 11:59 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 12:00
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada hattı Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den saat 19.00 seferleri yapılamayacak.

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi - 1. Resim

Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatları tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler saatsiz olarak devam edecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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