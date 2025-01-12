Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal!

12 Ocak 2025 05:21 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 05:24

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı​ ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 07.00, 11.00 ve 16.00, Kabatepe’den 09.00, 13.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Kabatepe​'den saat 15.00, 20.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

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