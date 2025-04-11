Deniz ulaşımına fırtına engeli! Dikkat! Seferler iptal edildi

İstanbul'da lodos ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle hem hava ulaşımında hem de deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi ve rüzgarın etkisiyle bazı uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kalırken, iniş yapamayan bazı seferler başka havalimanlarına yönlendirildi. Deniz otobüsü seferlerinin de bazıları iptal edildi.

6 SEFER İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, bugün 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.