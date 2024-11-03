Deniz ulaşımına fırtına engeli! Güney Marmara'da bazı seferler iptal edildi
Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.
Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. GESTAŞ AŞ internet sitesinden, Narlı-Marmara hattında bazı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağını duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"03.11.2024 Pazar (bugün) Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı, Narlı'dan saat 08:00, Marmara'dan ise saat 11:30 seferleri iptal edilmiştir."
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DENİZLERDE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Marmara Denizi'ndeki fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren, Ege Denizi'ndeki fırtınanın ise akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.