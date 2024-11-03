Deniz ulaşımına fırtına engeli! Güney Marmara'da bazı seferler iptal edildi

03 Kasım 2024 01:39 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 01:52

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Fırtına​ nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. GESTAŞ AŞ internet sitesinden, Narlı-Marmara hattında bazı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"03.11.2024 Pazar (bugün) Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı, Narlı'dan saat 08:00, Marmara'dan ise saat 11:30 seferleri iptal edilmiştir."

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DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'ndeki fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren, Ege Denizi'ndeki fırtınanın ise akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.