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Deniz ulaşımına hava engeli: 10 sefer iptal edildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
06 Şubat 2025 01:11 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 01:13
Deniz ulaşımına hava engeli: 10 sefer iptal edildi

Yurdun büyük bölümünde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin yapılması planlanan birçok seferi iptal oldu.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilmeyecek.

İDO'NUN DA 2 SEFERİ İPTAL

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00 seferi yapılamayacak.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr

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