Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli! Seferler iptal edildi

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki çok sayıda feribot seferleri yapılamayacak. İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 8 seferi de iptal edildi. İşte detaylar...

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Güney Marmara'da çok sayıda feribot seferi iptal edildi. Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından yapılan duyuruda iptal edilen seferler şu şekilde;

Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.15,

Marmara'dan saat 11.30 ve 17.30,

Erdek'ten saat 11.00 ve 19.30,

Avşa'dan saat 06.00, 13.00 ve 17.00,

Balıklı'dan saat 08.00, 12.00, 18.00 ve 20.30,

Marmara'dan saat 07.00, 16.00 ve 21.30,

Ekinlik'ten saat 06.20, 13.20, 16.30 ve 22.00

BURSA DENİZ OTOBÜSLERİNİN SEFERLERİ DE İPTAL

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle;

07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya).