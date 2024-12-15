Deniz ulaşımını fırtına vurdu! Bazı Deniz otobüsü seferleri iptal oldu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı

15 Aralık 2024 08:01 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 08:05

Marmara Denizi üzerinde etkili olan fırtına nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki bazı Budo seferleri iptal edildi.