Deniz ulaşımını fırtına vurdu! Bazı Deniz otobüsü seferleri iptal oldu
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Aralık 2024 08:01 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 08:05
Marmara Denizi üzerinde etkili olan fırtına nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki bazı Budo seferleri iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Marmara Denizi üzerinde sabahın erken saatlerinden bu yana etkili olan ve zaman zaman fırtınaya dönüşen kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa ile İstanbul arasında düzenlenen Budo seferlerinden bazıları iptal edildi.
İŞTE İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ
İptal kararına ilişkin açıklama Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapıldı. Duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle
- 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci
- 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
FIRTINA UYARISI GELMİŞTİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yaptığı duyuruda Marmara Bölgesi'nde bugün rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini açıklamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı