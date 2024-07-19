Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Denizbank çöktü! Banka sistemlerine erişim sıkıntısı yaşanıyor

Denizbank çöktü! Banka sistemlerine erişim sıkıntısı yaşanıyor

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 11:38 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:45
Denizbank çöktü! Banka sistemlerine erişim sıkıntısı yaşanıyor

Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle birçok sektörde işlemler durdu. Birçok bankaya erişim sağlanamıyor. Para çekmek isteyen vatandaşlar çökme nedeniyle herhangi bir işlem yapamıyor. Denizbank internet şubesine girmek isteyen vatandaşlar erişim sıkıntısından sonra 'Denizbank çöktü mü?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Dünya genelinde dün geceden itibaren internet kullanımında yaşanan aksaklık, Türkiye’yi de vurdu. Yaşanan internet sorunundan dolayı birçok sistem çöktü. Havacılık, bankacılık, sağlık gibi alanlarda vatandaşlar hiçbir işlem yapamıyor. 

MOBİL BANKACILIKTA ERİŞİM SIKINTISI YAŞANIYOR 

Özellikle mobil bankacılık üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Microsoft Crowdstrike yükseltmesiyle yaşanan problemden sonra Denizbank mobil bankacılık uygulaması çöktü. Banka kullanıcılar uygulamaya erişemeyince "Denizbank internet şubesi neden açılmıyor, Denizbank internet bankacılığı açılmıyor" soruları gündem oldu. 

Finans dünyasında karşımıza çıkan teknolojik çözümler neler? | Garanti BBVA

DENİZBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ 

İnternet sitesi ve mobil uygulama erişimini ardından Denizbank açıklama yaptı:

"Değerli Müşterilerimiz,

Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Denizbank çöktü mü? Denizbank internet şubesi, mobil uygulamaya neden girilmiyor? - Sayfa 2

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...