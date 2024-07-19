Denizbank çöktü! Banka sistemlerine erişim sıkıntısı yaşanıyor

19 Temmuz 2024 11:38 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:45

Türk Hava Yolları ve Pegasus çöktü! Biletleme ve rezervasyon işlemleri askıda

Türk Hava Yolları ve Pegasus çöktü! Biletleme ve rezervasyon işlemleri askıda

Dünya genelinde dün geceden itibaren internet kullanımında yaşanan aksaklık, Türkiye’yi de vurdu. Yaşanan internet sorunundan dolayı birçok sistem çöktü. Havacılık, bankacılık, sağlık gibi alanlarda vatandaşlar hiçbir işlem yapamıyor.

MOBİL BANKACILIKTA ERİŞİM SIKINTISI YAŞANIYOR

Özellikle mobil bankacılık üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Microsoft Crowdstrike yükseltmesiyle yaşanan problemden sonra Denizbank mobil bankacılık uygulaması çöktü. Banka kullanıcılar uygulamaya erişemeyince "Denizbank internet şubesi neden açılmıyor, Denizbank internet bankacılığı açılmıyor" soruları gündem oldu.

DENİZBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

İnternet sitesi ve mobil uygulama erişimini ardından Denizbank açıklama yaptı:

"Değerli Müşterilerimiz,

Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."