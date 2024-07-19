Denizbank çöktü! Banka sistemlerine erişim sıkıntısı yaşanıyor
Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle birçok sektörde işlemler durdu. Birçok bankaya erişim sağlanamıyor. Para çekmek isteyen vatandaşlar çökme nedeniyle herhangi bir işlem yapamıyor. Denizbank internet şubesine girmek isteyen vatandaşlar erişim sıkıntısından sonra 'Denizbank çöktü mü?' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Dünya genelinde dün geceden itibaren internet kullanımında yaşanan aksaklık, Türkiye’yi de vurdu. Yaşanan internet sorunundan dolayı birçok sistem çöktü. Havacılık, bankacılık, sağlık gibi alanlarda vatandaşlar hiçbir işlem yapamıyor.
MOBİL BANKACILIKTA ERİŞİM SIKINTISI YAŞANIYOR
Özellikle mobil bankacılık üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Microsoft Crowdstrike yükseltmesiyle yaşanan problemden sonra Denizbank mobil bankacılık uygulaması çöktü. Banka kullanıcılar uygulamaya erişemeyince "Denizbank internet şubesi neden açılmıyor, Denizbank internet bankacılığı açılmıyor" soruları gündem oldu.
DENİZBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ
İnternet sitesi ve mobil uygulama erişimini ardından Denizbank açıklama yaptı:
"Değerli Müşterilerimiz,
Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."