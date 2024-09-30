Denizde can pazarı! Saatlerce dalgalarla boğuştu! O korku dolu anlar kamerada

30 Eylül 2024 14:57 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 14:58

Giresun'da serinlemek için denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Genci kurtarmak için denize giren bir vatandaş ise dalgalarla bir saat boyunca mücadele etti. Boğuma tehlikesi geçirdi. Yaşanan can pazarı sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Giresun​'da denizde can pazarı yaşandı. Denizkızı Plajı'nda serinlemek için denize giren 19 yaşındaki S.Ö., bir anda akıntıya kapılarak boğulma​ tehlikesi geçirdi. Sahilde oturan ve durumu fark eden Mustafa Uğurlu​, denize girerek S.Ö.'yü kurtarıp kıyıya çıkarmayı başardı.

GENCİ KURTARDI KENDİSİ AZ DAHA BOĞULUYORDU

Ancak Uğurlu, dalgaların şiddetiyle akıntıya kapılarak denizden uzun süre çıkamadı. Olay yerine ihbar üzerine Görele Belediye İtfaiyesi, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat boyunca dalgalarla boğuşan Mustafa Uğurlu'yu kurtarmak için itfaiye eri, beline ip bağlayarak denize girdi. Vatandaşların yardımıyla Uğurlu ve itfaiye eri kıyıya çekildi.

DENİZDE CAN PAZARI KAMERADA

Denizde yaşanan korku dolu anlar, sahildeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Yapılan ilk müdahalelerde hem S.Ö.'nün hem de Mustafa Uğurlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.