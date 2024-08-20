Denizde korkutan canlı! Zehirli Komodo ejderi denildi, gerçek ortaya çıktı

20 Ağustos 2024 21:58 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 22:13

Sosyal medyada denizden çıkan bir canlı videosu paylaşılarak bunun yeşil Komodo ejderi olduğu öne sürülmüştü. Dünyanın en zehirli kertenkele türü olduğu söylenen bu hayvanın Amerika'dan Türkiye'ye yüzerek geldiği iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu canlının Amerikan iguanası olduğu açıklandı.

YEŞİL İGUANA OLDUĞU BELİRLENDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Ege Sahili’nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü." iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler incelendiğinde sudan çıkan canlının Komodo ejderi değil, otçul bir kertenkele türü olan Yeşil iguana (Iguana iguana), olduğu belirlenmiştir. Amerikan Iguanası olarak da bilinen bu türün doğal yaşam alanları, tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu Orta ve Güney Amerika'da bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."