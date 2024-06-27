Denizde ölüm kalım savaşı! Son anda kurtarıldı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Haziran 2024 10:25 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:55
Şile'de can pazarı yaşandı. Denize giren kişi bir anda dalgalara kapılarak ölümle burun buruna geldi. O korku dolu anlar saniye saniye görüntülendi.
Yürekleri ağza getiren olay Şile'de meydana geldi.
Ağlayan Kayalar plajında saat 18.00 sıralarında denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
DALGALARA KAPILDI
Genç adam denizde yüzdüğü sırada bir anda dalgaların akıntısına kapılarak karadan uzaklaştı.
Ölümle burun buruna gelen şahsı fark eden vatandaşlar durumu cankurtaranla haber verdi.
SON ANDA KURTARILDI
Plajın cankurtaran ekipleri tarafından son anda kurtarılarak karaya çıkarılan şahıs ölümden döndü. O korku dolu anlar çevredeki vatandaşların kameralarına saniye saniye yansıdı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı