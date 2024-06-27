Denizde ölüm kalım savaşı! Son anda kurtarıldı

27 Haziran 2024 10:25 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:55

Çocukları ve eşi içindeyken aracı uçuruma sürdü! Ceza almadı

Çocukları ve eşi içindeyken aracı uçuruma sürdü! Ceza almadı

Yürekleri ağza getiren olay Şile'de meydana geldi.

Ağlayan Kayalar plajında saat 18.00 sıralarında denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

DALGALARA KAPILDI

Genç adam denizde yüzdüğü sırada bir anda dalgaların akıntısına kapılarak karadan uzaklaştı.

Ölümle burun buruna gelen şahsı fark eden vatandaşlar durumu cankurtaranla haber verdi.

SON ANDA KURTARILDI

Plajın cankurtaran ekipleri tarafından son anda kurtarılarak karaya çıkarılan şahıs ölümden döndü. O korku dolu anlar çevredeki vatandaşların kameralarına saniye saniye yansıdı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.