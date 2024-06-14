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Denizli'de 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Haziran 2024 11:09 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:11
Denizli&#039;de 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İDARİ İŞLEMLER YAPILDI

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Buldan’da huzuru ve güvenliği sağlamak ve istenmeyen olayların önüne geçmek amacıyla sürdürülen çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor. İlçe genelinde yapılan çalışmalarda 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, gerekli idari işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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