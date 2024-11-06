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Denizli'de akılalmaz olay! Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Kasım 2024 12:26 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:35
Denizli&#039;de akılalmaz olay! Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ş.G isimli şahıs tartıştığı eşine dehşeti yaşattı. Pompalı tüfekle ateş açan şahıs eşini bacağından yaraladı.

Denizli'de meydana gelen olayda bijuteri dükkanı işleten Ş.G. ile eşi H.G. arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve Ş.G, eşi H.G'ye dükkan önünde pompalı tüfekle ateş açtı.

Denizli'de akılalmaz olay! Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! - 1. Resim

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan kadın Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olaydan sonra uzaklaşan Ş.G, polis ekiplerince yakalandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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