Denizli'de akılalmaz olay! Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Kasım 2024 12:26 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:35
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ş.G isimli şahıs tartıştığı eşine dehşeti yaşattı. Pompalı tüfekle ateş açan şahıs eşini bacağından yaraladı.
Denizli'de meydana gelen olayda bijuteri dükkanı işleten Ş.G. ile eşi H.G. arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve Ş.G, eşi H.G'ye dükkan önünde pompalı tüfekle ateş açtı.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan kadın Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olaydan sonra uzaklaşan Ş.G, polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı