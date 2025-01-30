Denizli'de feci kaza! İşçi servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

30 Ocak 2025 09:41 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:30

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün alt geçitte devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4’ü ağır 19 kişi yaralandı.

Kartalkaya faciasında yeni detaylar! Çalışanlar otel sahibini yalanladı: 'Bu zamana kadar hiç görmedik'

Kartalkaya faciasında yeni detaylar! Çalışanlar otel sahibini yalanladı: 'Bu zamana kadar hiç görmedik'

Denizli'de sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. İşçi taşıyan midibüs, çevreyolundaki köprünün altından geçerken devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği 19 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

CAM FABRİKASI İŞÇİLERİNİ TAŞIYORDU

Bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis, otoban alt geçit köprüsünden geçerken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan servis minibüsü köprünün duvarına çarparak yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler devrilen servis aracındaki yaralıları çıkarttı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 19 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre, içerisinde 25 kişinin bulunduğu servis midibüsünde 4 işçi hayatını kaybederken, 4’ü ağır olmak üzere 19 kişi de yaralandı. Olay yerinde bekleyen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

VALİ'DEN KAZA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Olay yerine gelen Vali Ömer Faruk Coşkun ekiplerden bilgi aldı. Coşkun açıklamalarında, "Maalesef 4 vefatımız var, 19 yaralımız olduğunu tespit ettik" ifadelerine yer verdi.