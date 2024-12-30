Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı yükseldi

30 Aralık 2024 02:57 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 02:58

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne, baba ve 9 yaşındaki çocuklarının cenazeleri toprağa verildi.

Kazada yaralanan sürücü köpeğini bir an olsun bırakmadı

Kazada yaralanan sürücü köpeğini bir an olsun bırakmadı

Dün yaşanan kazada yaşamını yitiren Ali ile eşi Sultan ve oğlu Celal Küçükuysal'ın cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundan alındı.

Cenazeleri Kadıköy Mahallesi'ndeki evlerine getirilen Küçükuysal ailesi için burada helallik alındı. Daha sonra cenazeler, mahalle camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Öte yandan diğer araçta yolcu konumunda bulunan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Özcan Turan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü Turgay Turan ile araçtaki Ayfer Turan'ın ise Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Turgay Turan idaresindeki otomobil, Tosunlar-Buldan kara yolunda Ali Küçükuysal yönetimindeki otomobille çarpışmış, kazada Küçükuysal ile eşi Sultan ve oğlu Celal kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.