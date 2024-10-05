Denizli’de Müslüman olan Filipinli kadının yeni adı belli oldu!

05 Ekim 2024 18:01 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 18:02

Denizli’de Filipinli kadın Müslüman oldu. Tören sonrası değerlendirme yapan Çivril Müftüsü Muhammed Çörekçi mutlu ve duygusal bir gün yaşadıklarını söyledi. Filipinli Bethzaıda Mojar Kondo’nun yeni ismi belli oldu…

Filipinler vatandaşı Bethzaıda Mojar Kondo, Çivril İlçe Müftülüğünce düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

MERASİM DÜZENLENDİ

Müslüman olmak istediğini belirterek Çivril İlçe Müftülüğüne müracaat eden Filipinler vatandaşı Bethzaıda Mojar Kondo için "İhtida Merasimi" düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Çivril İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi, İslam dini hakkında bilgiler verdi.

İHTİDA BELGESİ VERİLDİ

Akabinde Bethzaıda Mojar Kondo, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Çörekçi, merasim sonunda Bethzaıda Mojar Kondo'ya Beyza ismini vererek "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.

Tören sonrası değerlendirme yapan Çivril Müftüsü Muhammed Çörekçi mutlu ve duygusal bir gün yaşadıklarını ifade ederek “Bugün hem çok mutlu hem de duygulu bir gün yaşadık. Müslüman olmak istediğini belirterek Müftülüğümüze müracaat eden Filipinli Bethzaıda Mojar Kondo için "İhtida Merasimi" düzenledik. Sevinç Gözyaşları içinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Bethzaıda Mojar Kondo Beyza ismini aldı. Kendisine Meal, İlmihal ve İhtida Belgesi takdim ettik” dedi.