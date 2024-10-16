Deprem anında ilginç görüntüler! Can havliyle ne yapacağını şaşırdı: Balkondan sarktı, sonra vazgeçti

16 Ekim 2024 14:43 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:57

Malatya'nın Kale ilçesi meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme evinde yakalanan bir vatandaş can havliyle balkondan atlamaya çalıştı. Balkondan sarktıktan sonra atlamaktan vazgeçen vatandaşın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya​'nın Kale​ ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Yaşanan şiddetli deprem yürekleri ağza getirirken birçok vatandaş da kendini sokaklara attı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Adıyaman​, Elazığ​ ve Diyarbakır'da hissedilen deprem anına ilişkin korkutan anlar da ortaya çıktı. Elazığ’da ise deprem anı ve vatandaşların kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde sarsıntıya ofis ortamında yakalanan bir vatandaşın yaşadığı panik ve balkondan atlamaya çalıştığı an saniye saniye kaydedildi.

27 VATANDAŞ KENDİNİ BİNADAN ATTI

Öte yandan, Elazığ’da 27 kişi deprem paniğiyle binalardan atlayarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ Valisi Numaran Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yaralıları ziyaret etti.