Deprem anındaki panik kamerada! Çalışanlar koşarak kaçtı, müşterinin rahatlığı dikkat çekti!

07 Eylül 2024 15:59 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 16:00

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 5.0 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem anında berberde yaşanan panik kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çalışanların koşarak dışarı çıktığı görülürken müşterinin rahatlığı dikkat çekti.

Kahramanmaraş meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Pazarcık merkezli deprem anında Gaziantep'teki bir berberde yaşanan panik güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çalışanların panikle kendisini dışarı atarken müşterinin rahatlığı ise dikkat çekti.

KAMERALAR SARSINTININ ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Bir başka görüntüde ise bir ofisteki eşyaların sarsıntıyla beraber çıkardığı sesler depremin şiddetini bir kez daha gösterdi.