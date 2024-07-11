Deprem bilimci Doğan Kalafat hayatını kaybetti! Son uyarısı İstanbul için olmuştu

11 Temmuz 2024 11:44 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 12:02

Uzman isim Afyonkarahisar depremi öncesinde o fay konusunda uyarmıştı! Bir dal kadar ipince

Uzman isim Afyonkarahisar depremi öncesinde o fay konusunda uyarmıştı! Bir dal kadar ipince

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi eski müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti.

12 Temmuz 2024 Cuma saat 10:30'da Kandilli Kampüsü'nde yer alan Fatin Gökmen Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek törenle uğurlanacak olan Doç. Dr. Doğan Kalafat’ın cenazesi, İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN TAZİYE

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden, Kandilli Rasathanesi’nin kıymetli hocası Doç. Dr. Doğan Kalafat’ı kaybettik. Boğaziçi Üniversitesi’ne, tüm sevenlerine ve akademi camiasına başsağlığı dileriz.' denildi.

İSTANBUL'U UYARMIŞTI! 7 İLİ ETKİLEYECEK

Doç. Dr. Doğan Kalafat son uyarısında, Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek bir depremin çevresindeki 7 ili etkileyeceğine dikkat çekmişti.

Depremin büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağını öngördüklerini anlatan Kalafat, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Marmara Denizi'nin dibinde 3 çukur var, yaklaşık 900-1200 metre civarında. Üzerinde 15-20 metreye yakın alüvyonlar var. Bunlar depremin sarsıntısıyla sallanacak, o heyelan kütleleri denize akacak ve dolayısıyla tsunami oluşacak. Bu tsunamiden korunmak için seyretmek yerine kıyılardan uzaklaşmak lazım.

"İSTANBUL'DA 7'NİN ÜZERİNDE BİR DEPREM OLACAK"

2011'de Japonya'daki depremin ardından meydana gelen tsunamide Sendai Körfezi'ndeki ölenlerin çoğu yaşlı insanlar. Orada tsunamiye karşın 10 metrelik taşkın duvarları yapılmış ancak tsunami dalgaları 32 metreyi aştı.

Orada beklenen 7,5 büyüklüğünde bir depremdi, fakat 9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

İstanbul'da 7'nin üzerinde bir büyüklükte deprem olacak, bu kesin. Ortalama 7,2 bir deprem bekleniyor, belli hata payları olabilir.

Dolayısıyla oluşabilecek bir tsunamiye karşı sahilden uzaklaşmamız lazım, yüksek yerlere gitmemiz gerekli"

DOÇ. DR. DOĞAN KALAFAT KİMDİR?

1984'te Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Sismoloji Laboratuvarı'nda Jeofizikçi olarak görevine başlayan Kalafat, aynı bölümde laboratuvar şefi olarak 2004'e kadar görev yaptı.

Ardından Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü olan Doç. Dr. Doğan Kalafat, 2015'e kadar bu görevini sürdürdü. Doç. Dr. Kalafat 2015'te başladığı KRDAE Bölgesel Deprem Tsunami İzleme Merkezi (BDTİM) müdürlüğü görevine Haziran 2024'e kadar devam etti.

Bugüne kadar Türkiye'de gözlemsel ve aletsel sismoloji, deprem izlemeleri ve deprem istasyonları şebekesinin gelişimine büyük katkıda bulunan Doç. Dr. Doğan Kalafat; Türkiye'de uydu sistemleriyle ilk geniş bant sismik istasyonların kurulumu ve fayların araştırılmasına öncülük etti. Uzmanlık alanları olan faylardaki aktiviteler ve deprem oluş düzenleri, yerkabuğu yapısının araştırılması, deprem kataloğu çalışmaları, fay düzlemi çalışmaları ve saha gözlemleri konularında dikkat çeken projeleri hayata geçirdi.