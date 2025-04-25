Deprem fırsatçıları yine devrede! Vicdan yoksunları konut fiyatlarını saniyesinde arttırdı

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşların başka şehirlere göç etmesini fırsata çeviren vicdansızlar, konut ve kira fiyatlarını arttırdı. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) ile Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, deprem sonrası emlak sektöründe yaşanan haksız fiyat artışlarını eleştirerek, Ankara’da kiralık ve satılık konut fiyatlarının yüzde 8 ila 10 oranında yükseldiğini söyledi. Akçam bu durumu ‘fırsatçılık’ olarak değerlendirdi.

"DAYANIŞMA RUHUNA UYGUN HAREKET ETMELİLER"

Ev sahiplerinin toplumsal dayanışma ruhuna uygun hareket etmelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Akçam, "Fırsatçı ev sahipleri, emlak danışmanlarını aramasın” çağrısında bulundu.

"HAKSIZ ARTIŞLAR BİZLERİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemli olduğunun altını çizen Akçam, “Yaşanan felaketin ardından bazı ev sahiplerinin, vatandaşlarımızın zor durumlarından faydalanmaya çalıştığını üzülerek görüyoruz. Özellikle Ankara’da göç beklentisi nedeniyle kira ve satış fiyatlarında yapılan haksız artışlar bizleri derinden üzdü” ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK ADINA DOĞRU BİR TUTUM SERGİLEYİN"

Ev sahiplerine seslenen Akçam, “İnsanlık adına doğru bir tutum sergileyin, fırsatçılığı bir kenara bırakın. Deprem gibi olağanüstü bir dönemde fırsatçılıkla hareket etmek, toplumsal vicdanın kabul edeceği bir davranış değil. TEDB ve ATEM olarak, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve adaleti sağlamak için bakanlığımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. TEDB Başkanı Akçam, Ticaret Bakanlığı’nın deprem sonrası emlak sektöründe oluşabilecek haksızlıkları engellemek adına yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini vurgulayarak, TEDB ve ATEM olarak haksız fiyat artışlarına karşı mücadelede üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini belirtti.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise bakanlık olarak deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlar aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip ettiklerini ve vatandaşların mağduriyetine sebep olacak uygulamaları engellemek maksadıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Gürcan, “Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazladır. Bu hassas dönemde işletmelerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır. Bu çerçevede, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır” açıklamasında bulundu.

DEPREM ÇANTASI VE ÇADIR FİYATLARI UÇTU

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından, vatandaşlar deprem çantası ve çadırlara yöneldi. e-Ticaret platformlarında bu ürünlerin satışlarında gözle görülür bir artış yaşanırken, satıcıların “fırsatçılık” yaptığı görüldü. Deprem öncesi 373 liradan satışta olan bir acil durum çantasının fiyatı, depremin ardından 465 liraya çıktı. Benzer şekilde, 219 liraya satılan bir ilk yardım setinin 389,50 liradan alıcı bulduğu görüldü. Çadır fiyatlarındaki değişim de dikkat çekici boyutlara ulaştı. İki odalı ve 10 kişilik olduğu belirtilen bir çadır, deprem öncesi 8 bin 711 liraya satılırken, aynı ürünün fiyatı 9 bin 480 liraya kadar yükseldi.