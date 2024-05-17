Deprem haritası yenileniyor! Bolu'da fay hattı çalışmaları başladı

17 May 2024 13:56 - Güncelleme : 17 May 2024 14:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kontrol mühendislerinin Bolu'daki mesaisi başladı.

Bolu Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Atilla Yılmaz, Kuzey Anadolu Fayının tespiti için yapılan paleosismoloji çalışmasını yürüten Prof. Dr. Fikret Koçbulut’u ve ekibini, Dereceören köyünde yaptıkları çukur kazısında ziyaret etti.

"ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Atilla Yılmaz, "Bu çalışma Kuzey Anadolu Fayının geçtiği hattı tespit edip gerekli önlemlerin alınarak, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak açısından oldukça önemli. Prof. Dr. Fikret Koçbulut ve ekibi şu an Dereceören köyünde çalışmaya başladılar. Bu çalışma ilimiz ve ülkemiz için çok önemli" dedi.