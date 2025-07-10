Deprem oldu, Naci Görür hemen uyardı! 'Bölge geriliyor'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.54'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11,1 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulundu.

''EGE GERİLİYOR''

Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 sularında gece Ege’de 4,5 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili ve odağı üzerleyen levha üzerinde. Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor." ifadelerini kullandı.

https://x.com/nacigorur/status/1943246614006530069

ANADOLU LEVHASINDA TEHLİKE

Naci Görür Datça açıklarındaki deprem sonrası ise “Girit’in yakın doğusunda, Girit ile. Rodos arasında 5,1 deprem. Deprem Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Dalan levha üzerinde. Anadolu levhası geriliyor.” İfadelerini kullanmıştı.

